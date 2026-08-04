Medicana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, omuz yaralanmalarının sadece çeşitli sporlarla ilgilenen vatandaşlarda değil masa başında çalışanlarda da kas ve tendon zorlanmaları, rotator manşet yaralanmaları ile omuz sıkışma sendromunun sık görüldüğünü belirtti.

İnsan vücudunda omuz, en açık hareketlerde bulunan bir eklemlerden biri olduğundan dolayı sakatlanmalara da oldukça açık oluyor. Doç. Dr. Eralp Kaçmaz hafif başlayan ağrılarda "dinlenince geçer" bahanesiyle görmezden gelinmemesi gerektiğini belirtti.

“Hareket kısıtlılığı kaçınılmaz hale gelebilir”

Doç. Dr. Eralp Kaçmaz "Omuz yaralanmaları yalnızca profesyonel sporcuların sorunu değildir. Yüzme, tenis, fitness gibi aktiviteler sırasında gelişebileceği gibi, uzun süre masa başında çalışan kişilerde de görülebilir. En sık karşılaştığımız tablolar arasında kas ve tendon zorlanmaları, rotator manşet yaralanmaları ile omuz sıkışma sendromu yer alıyor.

Omuz eklemi, vücudumuzdaki en hareketli eklemlerden biridir. Bu geniş hareket kabiliyetini sağlayabilmek için belirli ölçüde stabiliteden ödün veren bir yapıya sahiptir. Bu hassas denge ise kaslar ve tendonlar tarafından korunur. Özellikle 'rotator manşet' olarak adlandırdığımız kas grubu, omzun sağlıklı çalışmasında kritik bir görev üstlenir. Bu yapıların zayıflaması ya da aşırı yüklenmesi durumunda ise omuz ağrısı ve hareket kısıtlılığı kaçınılmaz hale gelebilir" diye konuştu.

“Omuz ağrısı çoğu zaman küçük bir uyarıyla başlar”

Yanlış tekniklerin saklanmalara sebep olacağını açıklayan Kaçmaz "Omuz yaralanmalarının en önemli nedenlerinden biri tekrarlayan zorlanmalardır. Özellikle yüzme, tenis ve voleybol gibi baş üstü hareketlerin yoğun olduğu sporlarda aynı hareketlerin sürekli tekrarlanması, omuz dokularında yıpranmaya yol açabilir. Bunun yanı sıra yetersiz ısınma, yanlış teknikle yapılan egzersizler ve kas dengesizlikleri de yaralanma riskini önemli ölçüde artırır. Sadece spor değil, günlük yaşam alışkanlıklarımız da omuz sağlığını doğrudan etkiler. Sadece spor sırasında değil, günlük yaşamda da postür büyük rol oynar.

Uzun süre öne eğik oturmak ve bilgisayar başında geçirilen saatler omuz kaslarında dengesizlik oluşturur. Bu durum zamanla omuz yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Özellikle gece artan, kolu kaldırırken belirginleşen ya da haftalarca geçmeyen ağrılar 'dinlenince geçer' diye beklenmemelidir. Erken dönemde uygulanacak basit tedaviler, ileride cerrahi gerektirebilecek sorunların önüne geçebilir. Omuz ağrısı çoğu zaman küçük bir uyarıyla başlar; bu uyarıyı dikkate almak uzun süreli hareket kısıtlılıklarını önlemenin en etkili yoludur" dedi.

“Egzersiz sakatlanma riskini azaltır”

Kaçmaz, ısınmanın önemini vurgulayarak "Omuz yaralanmalarını önlemek için spora başlamadan önce mutlaka düzenli şekilde ısınmak gerekir. Özellikle elastik bantlarla yapılan hafif germe ve kuvvetlendirme egzersizleri, omuz kaslarını egzersize hazırlayarak sakatlanma riskini azaltır. Ayrıca egzersizleri doğru teknikle yapmak ve ani, kontrolsüz hareketlerden kaçınmak da omuz sağlığını korumada büyük önem taşır. Doğru hazırlık, doğru teknik ve bilinçli egzersizle hem aktif kalmak hem de omuz sağlığını korumak mümkündür" ifadelerini kullandı.