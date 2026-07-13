Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecek olan 12. yargı paketi, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğrenci affına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yapılacak olan düzenlemelerin vatandaşın beklentilerini karşılamasının önemli olduğunu aktardı.

Muhammet Yılmaz: Düzenlemelerin toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerekiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanacak düzenlemelerin toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerektiğini savunan ve özellikle emekli maaşı düzenlemesinde beklentilerin karşılanmasının hayati bir mesele olduğunun altını çizen DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Muhammet Yılmaz, “Hazırlanacak düzenlemelerin toplumun gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması gerekiyor. TBMM'nin yeniden mesaiye başlayacak olmasının önemli bir fırsat olduğunu özellikle emeklileri ilgilendiren düzenlemelerin sadece rakamsal artışlarla sınırlı kalmaması gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi yalnızca maaşlarının artırılması değil, aynı zamanda insanca yaşayabilecekleri ekonomik şartların oluşturulmasıdır. Yapılacak her düzenleme, vatandaşın alım gücünü ve yaşam kalitesini artıracak sonuçlar doğurmalıdır” dedi.

“Asıl hedef, adaletin herkes için hızlı, tarafsız ve erişilebilir şekilde tecelli etmesini sağlamaktır”

Ayrıca, 12. Yargı Paketi'yle ilgili konuşan DEVA Partili Yılmaz, yargı süreçlerinin hızlı, tarafsız ve erişilebilir olması gerektiğini kaydederek, “12. Yargı Paketi'nin de kamuoyu tarafından yakından takip ediyorum ve adalet sistemine duyulan güveni artıracak adımların önemine dikkat çekiyorum. Yargı süreçlerinin hızlandırılması, teknolojik imkânlardan daha fazla yararlanılması ve vatandaşın adalete erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler hukuk devleti ilkesini güçlendirecek önemli adımlardır. Ancak asıl hedef, adaletin herkes için hızlı, tarafsız ve erişilebilir şekilde tecelli etmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Gençlerin eğitim hayatına yeniden kazandırılmasının toplumsal fayda sağlayacaktır”

Son olarak, öğrenci affı konulu düzenlemeyi de değerlendiren Başkan Yılmaz, söz konusu hamlenin milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendirdiğini söyleyerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi de değerlendirecek gençlerin eğitim hayatına yeniden kazandırılmasının toplumsal fayda sağlayacaktır. Meclis gündemindeki her düzenleme milyonlarca vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriyor. Atılacak adımların günü kurtaran değil, uzun vadeli çözümler üreten, adalet duygusunu güçlendiren ve vatandaşın yaşamını kolaylaştıran nitelikte olmasını temenni ediyorum”