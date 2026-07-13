Dışarıdan sadece basit bir kapı nöbeti gibi algılanan bu mesleğin detaylarını araştıran adaylar, infaz koruma memuru ne iş yapar ve görev tanımı nedir sorularına yanıt arıyor. İzmir'deki kurumlarda 24 saat esasına göre işleyen bu sistem, sıradan bir memuriyetin çok ötesinde dinamikler ve yasal zorunluluklar barındırıyor.

İzmir cezaevi infaz koruma memuru çalışma saatleri ve vardiya sistemi

Cezaevlerinin kapalı ve yüksek güvenlikli doğası, geleneksel devlet dairelerindeki gündüz mesaisi kavramını tamamen ortadan kaldırıyor. Kurumların kesintisiz olarak asayiş ve hizmet üretmek zorunda olması nedeniyle, İzmir cezaevi infaz koruma memuru çalışma saatleri ve vardiya sistemi 24 saat esasına göre şekilleniyor. İnfaz ve koruma memurları, hem gündüz hem de gece nöbetlerini kapsayan özel, yorucu ve esnek bir takvime tabi tutuluyor. Bu nöbet aralıkları, bağlı bulunulan infaz kurumunun anlık personel kapasitesine ve kriz/güvenlik ihtiyaçlarına göre kurum idaresi tarafından sürekli olarak revize ediliyor. Personelin tüm sosyal hayatı bu değişken döngüye göre şekilleniyor.

İnfaz koruma memuru ne iş yapar ve görev tanımı nedir?

Memurların görev tanımı, demir parmaklıklar ardında pasif bir bekleyişten ibaret değildir; aksine aktif bir süreç yönetimidir. İzmir'deki ceza infaz kurumlarında çalışan bir personel, içerideki tüm düzenin ve nizamın kilit taşı konumundadır. Tutuklu ve hükümlülerin sabah ve akşam yapılan rutin sayımları, personelin en temel yasal zorunlulukları arasındadır. Bununla birlikte, mahkumların adliye sevkleri, hastane tedavileri ve kurum içi nakil işlemleri tamamen bu memurların üst düzey denetiminde gerçekleştirilir. Olası taşkınlıklara, kriz anlarına ve acil durumlara ilk fiziki müdahaleyi yapmak personelin günlük rutini içerisinde yer alır.