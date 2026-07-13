TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da ayrılık rüzgarı esiyor. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Parmaksız'ın, alacaklarının ödenmemesi ve kulüpteki belirsizlikler sebebiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.

Yatırımcı süreci olumsuz bitti

Maddi zorluklar yaşayan kulübe daha önce alacakları için ihtarname gönderen Ege Parmaksız, ödeme yapılmaması üzerine ayrılık kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetimde devame den yatırımcı arayışlarının olumsuz sonuçlanması, genç oyuncunun kararında etkili oldu.

Ege'nin, perşembe günü yapılacak genel kurul öncesinde yasal sürenin bitmesiyle birlikte sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını kullanacağı bildirildi.

Altay formasıyla farklı liglerde görev yaptı

Futbola 2013 yılında Göztepe altyapısında başlayan Ege Parmaksız, 2021 yılında transfer olduğu Altay'da bir yıl sonra profesyonel yapılmıştı.

Siyah-beyazlı formayla farklı liglerde ter döken 23 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 1. Lig'de 4, 2. Lig'de 11, 3. Lig'de 27 ve Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta sahaya çıktı. Genç orta saha, bu müsabakalarda takımına 2. Lig'de 1 gol kaydetti.

Üç futbolcu daha ihtarname gönderdi

Altay'da ayrılık riski yalnızca Ege Parmaksız ile sınırlı kalmadı. Kulübe daha önce ihtarname çeken diğer oyuncular İsa, Oktay ve Caner'in de alacaklarının ödenmemesi halinde sözleşmelerini feshetme hakları bulunuyor.

Yönetimin bu oyuncularla ilgili adım atmaması, siyah-beyazlı ekibin kadrosunun tamamen dağılma ihtimalini güçlendiriyor.

Başkan adayı hala çıkmadı

Siyah-beyazlı kulüpte perşembe günü yapılacak kritik genel kurul öncesinde idari kriz de derinleşiyor. Takımın geleceğinin oylanacağı ve yeni yol haritasının belirleneceği kongre öncesinde, başkanlık koltuğu için henüz resmi bir adayın çıkmadığı öğrenildi.