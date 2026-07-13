LGS 2026 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şampiyonlar belli oldu. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda, Radikal Eğitim Kurumları öğrencisi 6 genç tüm soruları doğru yanıtladı. Sınavda sıfır hata yaparak 500 tam puan alan öğrenciler, Türkiye birincileri arasına girdi. Kurum bu sonuçla zirvedeki yerini korudu.

Büyük başarı eğitim dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Tam puan alan 6 isim

Zorlu hazırlık dönemini geride bırakan ve LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan şampiyonların isimleri netleşti. 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan o öğrenciler şunlar:

Ayşe Ela Özyurt

Elif Kocabaş

Güney Doğan

Rüzgar Öztürk

Eren Sulak

Yasemin Akpınar

Öğrenciler, düzenli ve disiplinli çalışmanın karşılığını Türkiye birincisi olarak aldı. Başarı asla tesadüf değildir.

"Büyük bir emek var"

Gelen bu büyük başarının ardından Radikal Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Erdal Avcı bir açıklama yaptı. Yaşadıkları gururu dile getiren Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ortada büyük bir emek, inanç ve başarı var. Radikal ailesi olarak mutluluğumuz gerçekten tarif edilemez. Bu zorlu yolculukta ter döken tüm öğrencilerimizi, onlara her zaman destek olan ailelerini ve bu başarıda emeği geçen öğretmen kadromuzu gönülden kutluyorum."

Sınav sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte hem şampiyon öğrenciler hem de aileleri büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi tüm öğrencileri lise tercih dönemi heyecanı bekliyor.