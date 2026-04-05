Milyoner sorusu: Çiftteker'in TDK güncel Türkçe Sözlük'teki karşılığı hangisidir?

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 100 bin lira değerinde 8. soru dikkat çekti. Milyoner soruu: Çiftteker'in TDK güncel Türkçe Sözlük'teki karşılığı hangisidir? Milyoner yarışmasındaki "Çiftteker'in TDK güncel Türkçe Sözlük'teki karşılığı hangisidir?" sorusunun yanıtı merak ediliyor.

A. Motosiklet

B. Bisiklet

C. El arabası

D. Skuter

Sorunun doğru yanıtı bisiklet olacaktı yani B seçeneği.

Milyoner yarışması hakkında

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olarak ekranlardaki yerini koruyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan yapım, her bölümde farklı meslek gruplarından ve şehirlerden gelen yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacıların genel kültür bilgilerini test eden format, "joker" hakları ve artan ödül basamaklarıyla gerilimi her soru başında biraz daha artırıyor.

Kim Milyoner Olmak İster formatı dünya genelinde onlarca ülkede uyarlanan "Who Wants to Be a Millionaire?" konseptine dayanıyor. Türkiye versiyonu ise özellikle sunucunun yarışmacılarla kurduğu samimi diyaloglar ve sürpriz dolu anlarıyla özgün bir kimlik kazandı. Oktay Kaynarca, yarışmacılara hem rahat bir ortam sunuyor hem de zaman zaman esprileriyle stüdyodaki havayı yumuşatıyor. Bu yaklaşım, programı sadece bir bilgi yarışması olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir eğlence programına dönüştürüyor.

Yarışmanın en dikkat çekici yanlarından biri de seyircinin kendini yarışmacının yerine koyarak ekran başında sorulara cevap aramaya çalışması. Evde ailece izlenebilen nadir formatlardan biri olan Kim Milyoner Olmak İster, sosyal medyada da her bölüm sonrası en çok konuşulan programlar arasına giriyor. Özellikle büyük ödülü kazanmaya yaklaşan yarışmacıların heyecanı, programı reyting yarışında her sezon güçlü tutan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.