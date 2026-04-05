25 Film imzalı Çirkin dizisinde başrolleri Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak paylaşıyor. Dizinin ikinci bölümünden itibaren Ökkeş'in eşi olarak ekrana gelen Gözde Kansu ise rolüyle büyük beğeni topluyor. Peki Gözde Kansu kimdir, daha önce hangi dizilerde oynadı?

Çirkin dizisinde Hande karakterinin hikayesi ne?

Çirkin dizisinde Hande, geçmişinde yoksulluk ve ailesizlikle yüzleşmiş zorlu bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Hayatın en dip noktalarını görmüş olan Hande, karanlık işlerin acımasız lideri Ökkeş ile evlenerek Karataş ailesinin gösterişli köşküne adım atıyor. Ancak köşkte ne bir dostu ne de güvenebileceği bir sırdaşı var. Ökkeş'in genç eşi olarak istenmeyen biri konumunda olan Hande, kadınlığını ve zekasını kullanarak eşinin sert karakterini yumuşatmaya çalışıyor. Gerektiğinde Kadir ve Engin gibi karakterleri de kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmekten çekinmeyen Hande, dizinin en kritik figürlerinden biri olmaya aday görünüyor.

Gözde Kansu kaç yaşında, nereli?

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlayan Kansu, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Üniversite yıllarında yoğun bale eğitimi alan ve çeşitli tiyatro projelerinde sahne alan Kansu, bir dönem İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde de görev yaptı.

Gözde Kansu hangi dizilerde oynadı?

Oyunculuk kariyerine Çiçek Taksi ve Ayrılsak da Beraberiz gibi yapımlarla başlayan Gözde Kansu, yıllar içinde pek çok önemli projede yer aldı. Dudaktan Kalbe, İçerde, Sen Anlat Karadeniz ve Medcezir gibi yüksek izlenme oranına sahip dizilerde rol alan Kansu, en son Yalı Çapkını dizisinde Gülgün karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2008 yapımı Issız Adam filmiyle de sinema dünyasında kendini kanıtlayan Kansu, şimdi Çirkin dizisiyle ekranlara geri döndü.

Gözde Kansu evli mi?

Gözde Kansu bugüne kadar evlenmedi. Bir dönem Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile aşk yaşadığı yönünde magazin dünyasında çeşitli iddialar gündeme gelse de her iki isimden de bu haberleri doğrulayan bir açıklama gelmedi. Özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Kansu, kariyerine odaklanmayı sürdürüyor.