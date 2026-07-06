Osman Günden / Son Mühür - Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bitmediğini vurgulayan İZDEDA, yayımladığı basın açıklamasında kentsel dönüşüm sürecindeki fırsatçılığı gözler önüne serdi. "Evlerini yeniden yaptırmak veya kentsel dönüşüme girmek zorunda kalan vatandaşlarımıza; 'Hiçbir sorun yaşamazsınız' denilerek sözleşmeler imzalatılmakta, ardından iki, üç hatta dört kez ek para talepleriyle insanlar baskı altına alınmaktadır" denilen açıklamada, depremzedelerin birikimini tüketmişken bir de bu haksız taleplerle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Denetimden kaçmak isteyenler vatandaşları...''

İZDEDA, kentsel dönüşüm projelerinde Dünya Bankası finansmanı konusunda vatandaşlara kasıtlı olarak yanlış bilgiler verildiğine dair çok sayıda başvuru aldıklarını açıkladı. Bazı müteahhitlerin "Bu kredi artık verilmiyor" diyerek depremzedeleri yanılttığını belirten dernek, bu durumun sebebini şu sözlerle deşifre etti: "Çünkü Dünya Bankası finansmanı, hak ediş esasına göre ilerleyen, sıkı teknik ve mali denetimlere tabi bir sistemdir. Eksik veya hatalı iş yapan yükleniciler hak edişlerini alamaz. Denetimden kaçmak isteyenler ise vatandaşları bu sistemden uzak tutmaya çalışmaktadır."

"Hiçbir ahlaki ve vicdani açıklaması olamaz..."

Son dönemde fırsatçılığın boyutunun daha da ileri taşındığını kaydeden dernek yönetimi, Dünya Bankası'nın hak ediş ödemelerindeki gecikmelerin bahane edilerek vatandaşlardan haksız kazanç sağlanmaya çalışıldığını duyurdu. Depremzedelerden ek faiz ve ilave ücretler istendiğine yönelik ciddi iddiaların kendilerine ulaştığını belirten İZDEDA, "Bu uygulamaların hiçbir ahlaki ve vicdani açıklaması olamaz" diyerek, mağdur vatandaşların sırtından haksız kazanç devşirmeye çalışan yüklenici firmalara tepki gösterdi.

"Göreve davet ediyoruz..."

Sürecin takipçisi olmak adına tüm ihbar ve belgeleri titizlikle kayıt altına aldıklarını ilan eden İZDEDA, usulsüzlük yapan firmalara karşı resmi makamları harekete geçmeye çağırdı. Hukuka aykırı uygulamalarla ilgili tüm kanıtların yetkili kurumlarla paylaşılacağını belirten dernek, "Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere tüm denetim mekanizmalarını göreve davet ediyoruz" açıklamasında bulunarak, depremzedelerin bu hukuksuz talepler karşısında asla yalnız bırakılmayacağını vurguladı.