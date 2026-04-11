Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan program, teorik dersler ile okul uygulama süreçlerini bir arada yürütmeyi amaçlıyor. Öğretmen adayları uygulama dönemi hariç her dönemde ara sınav, dönem sonu sınavı ve ek sınava tabi tutulacak. Bu sistemle adayların hem akademik yeterlilikleri hem de sınıf içi performansları kademeli ölçülecek.

Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Dönem Tarihleri 2026-2027

Birinci dönem 13 Nisan 2026'da başlayıp 26 Haziran 2026'da sona erecek. Yaz tatilinin ardından ikinci dönem 6 Temmuz'da başlayacak ve 11 Eylül 2026'da tamamlanacak. İkinci dönemin hemen sonrasında öğretmen adayları için 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında bir haftalık ara tatil planlandı.

Üçüncü dönem, ağırlıklı olarak uygulama eğitimlerinin yapılacağı süreç olacak. 28 Eylül 2026'da başlayacak bu dönem 4 Aralık 2026'da bitecek. Akademik takvimin son aşaması olan dördüncü dönem ise 7 Aralık 2026'da başlayacak. Öğretmen adaylarının tüm hazırlık eğitimi süreci 22 Şubat 2027 tarihinde tamamlanmış olacak.

Öğretmen Adaylarını Bekleyen Sınav Takvimi ve Uygulama Süreci

Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitiminde ölçme değerlendirme, dönem bazlı yürütülecek. Uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde adaylar ara sınav, dönem sonu sınavı ve ek sınav sorumluluğuna sahip. Bu yapı, adayların bilgi eksiklerini erken fark edip telafi etmesini sağlıyor.

Akademik takvim ile birlikte eğitim ve uygulama merkezlerine yerleşen tüm öğretmen adaylarının süreci şeffaf şekilde takip etmesi hedefleniyor. Adaylar MEB’in resmi duyurularını ve akademi bilgilendirme sistemini düzenli kontrol ederek sınav tarihleri ve uygulama okulu atamaları hakkında güncel bilgiye ulaşabilir.