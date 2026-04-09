Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yerel yönetimlerdeki stratejilerini belirlemek ve mevcut belediye başkanlarının performanslarını masaya yatırmak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim ve değerlendirme kampına hazırlanıyor. 17-19 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı", MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin himayesinde 217 belediye başkanının katılımıyla start alacak. Toplantı, partinin "Üretken Belediyecilik" vizyonunu temel alan 100 maddelik beyanname ve 9 temel ilke doğrultusunda yapılan çalışmaları kapsamlı bir denetimden geçirmeyi hedefliyor.

Şeffaf yönetim ve sosyal belediyecilikte keskin çizgiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin yerel yönetim anlayışında taviz verilmeyecek iki temel kriterin altını çizdi. Kamunun kaynaklarını vatandaşın hizmetine sunarken "sıfır kayıp" prensibiyle hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, yolsuzluk ve israf konusundaki sert tutumlarını yineledi. İkinci kırmızı çizgilerinin ise sosyal adalet olduğunu belirten Durmaz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini ifade ederek, bu iki ilkenin ihlali durumunda belediye başkanlarıyla yolların ayrılmasının "beş dakikayı geçmeyeceğini" net bir dille ifade etti.

Performans denetimi: Yazılı ve dijital arşivleme başlıyor

Antalya kampı sadece bir fikir alışverişi platformu olmanın ötesinde, belediyelerin somut çıktılarını analiz eden bir denetim merkezi işlevi görecek. Seçim döneminde vaat edilen projelerin hangilerinin hayata geçirildiği, hangilerinin ise planlama aşamasında kaldığı tek tek incelenecek. Belediye başkanlarından bu süreçte gerçekleştirdikleri icraatlara dair hem yazılı dokümanlar hem de dijital veri tabanları talep edilecek. Bu geri bildirimler, partinin gelecek dönem stratejilerini şekillendirmede ana kaynak olarak kullanılacak.

Uzman akademisyenlerden kentsel dönüşüm ve stratejik iletişim eğitimi

Toplantı kapsamında belediye başkanlarına yönelik akademik destekli sunumlar da gerçekleştirilecek. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından hayati önem kazanan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü" ve "Dirençli Şehirler" başlıkları, teknik uzmanlar tarafından detaylandırılacak. Yeni binaların inşasında dikkat edilmesi gereken kriterler ve modern şehircilik anlayışı masaya yatırılacak. Ayrıca, belediyelerin halkla olan temasını güçlendirmek amacıyla "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" üzerine profesyonel eğitimler verilecek.

Sayıştay ve müfettiş raporlarıyla "Hata Payı" analizi

MHP yönetimi, belediye başkanlarının idari süreçlerde hata yapma payını en aza indirmek için somut veriler üzerinden bir rehberlik hizmeti sunacak. Mülki idare müfettişleri, mahalli idareler kontrolörleri ve Sayıştay denetçilerinin geçmiş raporları analiz edilerek, en sık yapılan idari hatalar bir sunum haline getirildi. Durmaz, yoğun iş temposunda sehven yapılan hataların yol gösterici bir tavırla düzeltileceğini ancak tekrarlayan yanlışlarda art niyet aranacağını belirterek, başkanlara proaktif önlemler alma konusunda uyarılarda bulunulacağını kaydetti.

Finansal kaynaklara erişim ve verimli kullanım stratejileri

Belediyelerin en büyük zorluklarından biri olan finansman ihtiyacı da kampın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yerel yönetimlerin iç ve dış kaynaklara nasıl daha hızlı erişebileceği, bütçe yönetiminde verimliliğin nasıl artırılacağı ve mevcut kaynakların yerinde kullanımı konusunda teknik bilgilendirmeler yapılacak. Bu sayede belediyelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin artırılması ve şehirlere katma değer sağlayacak projelerin önünün açılması hedefleniyor.

"Şaibe varsa aklanıp gelin": Liderin kesin talimatı

Parti disiplini ve siyasi etik vurgusunu güçlendiren Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kamu malının korunması hususundaki aşırı hassasiyetini hatırlattı. Hakkında en ufak bir şaibe veya iddia bulunan isme, makamı ne olursa olsun "Aklanıp öyle gelin" denildiğini belirten Durmaz, bu yaklaşımın partinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. "Önce ülkem ve milletim" düsturunun yerel yönetimlerdeki yansımasının devlet malına el uzattırmamak ve yetim hakkını korumak olduğunu ifade eden Durmaz, bu disiplinden ayrılanlara karşı gereğinin tereddütsüz yapılacağını duyurdu.