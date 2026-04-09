Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital içerik platformunda yaptığı açıklamalar nedeniyle yargı ve emniyet birimlerinin radarına girdi. Program esnasında "Ayahuasca çayı" olarak bilinen maddeye yönelik kullandığı ifadelerin, yasaklı madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu iddiasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında işlem başlatıldı. Toplum figürlerinin açıklamalarını yakından takip eden emniyet güçleri, yayındaki söylemlerin yasal sınırları aştığı gerekçesiyle operasyon için düğmeye bastı.

Narkotik Şube’den dijital takip ve inceleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital mecralardaki içerikleri tarama çalışmaları kapsamında Yusuf Güney'in konuk olduğu programı mercek altına aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda, Güney’in söz konusu içeceğin etkilerine ve kullanımına dair sarf ettiği sözlerin, kamu sağlığını tehdit edebilecek bir "özendirme" faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği saptandı. Uzman ekiplerin hazırladığı rapor doğrultusunda, sanatçının ifadelerinin suç unsuru taşıyıp taşımadığına dair detaylı bir dosya hazırlandı.

Yasaklı DMT maddesi ve yasal mevzuat

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmada, "Ayahuasca çayı"nın muhteviyatında bulunan DMT (Dimetiltriptamin) maddesinin, Türkiye’deki yasal mevzuata göre yasaklı maddeler listesinde yer aldığı bir kez daha teyit edildi. Psikoaktif etkileri nedeniyle sıkı bir denetime tabi olan ve kullanımı kanunlarla engellenen bu maddenin, bir medya platformunda olumlu özelliklerle anılması "suç işlemeye teşvik" ve "madde kullanımını özendirme" kapsamında ele alındı. Bilimsel veriler ve hukuki dayanaklar birleştirilerek, yayının geniş kitlelere ulaşmasının yaratabileceği risklere dikkat çekildi.

Emniyette ifade süreci başladı

Yürütülen soruşturmanın operasyon aşamasında, şarkıcı Yusuf Güney bugün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Güney’in, buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Narkotik Şube’de ifadesine başvurulacak olan ünlü ismin, yayındaki sözlerinin bağlamı ve içeriği hakkındaki savunması merakla beklenirken, emniyetin dijital platformlardaki benzer içeriklere yönelik denetimlerini artırarak sürdüreceği vurgulandı.

