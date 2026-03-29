Son Mühür- Bir dönem Devlet Bahçeli sonrası MHP liderliği için ismi geçen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, önce sosyal medyadan üst üste çok sert mesajlar yayınlayıp ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yönter'in isim vermeden,

“MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…”

“Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…” sözleriyle Devlet Bahçeli'nin danışmanı Eyyup Yıldız'ı kast ettiği yorumları yapılmıştı.

Bahçeli istedi, istifa geldi...



Bu paylaşımların hemen ardından İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin isteğiyle istifa ettiği belirtilen İzzet Ulvi Yönter'le ilgili farklı bir iddiayı gündeme getiren isim gazeteci yazar Gülten Kömürcü oldu.

''Bence İzzet Ulvi Yönter 'in istifasının (veya istifa etmek zorunda kalmasının) asıl nedeni medyada yazılanlardan hiçbiri değil'' diyen Güler Kömürcü,

''Asıl neden; İzzet Ulvi Yönter'in İmamoğlu'nun çevresinden birileriyle (Bayrampaşalı bir müteahhit üzerinden) geliştirdiği dostlukla, İmamoğlu'nun tahliyesi için lobi yaptığı kulisleri ve de geçtiğimiz yaz boyunca kaldığı Londra'daki bazı çevrelerle temasları.

Bu ilişkilerinin derin Ankara'da yarattığı rahatsızlık İzzet Ulvi Yönter'in gidişini hazırladı'' iddiasını gündeme getirdi.



Feti Yıldız'ın paylaşımına gönderme...



''Kanaatimi güçlendireyim'' diyen

Güler Kömürcü,

''Bakınız;

-İzzet Ulvi Yönter'in yakın arkadaşı, MHP'nin Açılım masasındaki yüzü Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın şu paylaşımı gayet anlamlı,

--Fethi Yıldız birkaç gün önce;

Sözcü Gazetesinin-"İmamoğlu iddianameyi iftira olarak niteledi: Ben ayaktayım" dedi-şeklindeki manşetini, aynen alıp twiterda kendi hesabından paylaştı. Yani Feti Yıldız, İmamoğlu'na açık destek verdi ancak kısa bir süre sonra Feti Yıldız bu twitini siliverdi!

- Hemen Sonra.. İmamoğlu'nun çevresinden bazılarıyla yakın arkadaş olduğu iddia edilen (İmamoğlu'nun tahliyesi için lobi yaptığı öne sürülen) İzzet Ulvi Yönter, partisi içinden birileri ile kavga ederek, öfke dolu twitler atarak istifa ediverdi..

-Siyasette bazı önemli kişilerin, bazı istifaların veya istifa etmek zorunda bırakılmalarının gerçek nedeni ile gösterilen çook farklıdır, ahalinin bazen her şeyi bilmesi gerekmez!!..

İzleyip, görelim...'' ifadelerine yer verdi.