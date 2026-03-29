Kanada’nın simge yapılarından biri olan CN Tower, küresel çevre hareketi Earth Hour kapsamında ışıklarını kapatarak dikkat çeken bir farkındalık mesajı verdi.

Toronto’nun simgesi haline gelen kule, bir saatliğine karanlığa bürünerek iklim krizi ve doğa kayıplarına karşı dünya çapında verilen mücadeleye destek oldu.

Gözler çevre krizine çevrildi

Dünyanın en yüksek yapıları arasında yer alan CN Tower’ın ışıklarının söndürülmesi, Toronto silüetinde çarpıcı bir değişim yarattı.

Şehrin gece görünümünde oluşan bu farklılık, çevre sorunlarına dikkat çekmek adına güçlü bir sembol olarak öne çıktı.

Etkinlik kapsamında yalnızca CN Tower değil, şehir genelindeki birçok kamu kurumu ve özel kuruluş da ışıklarını kapatarak kampanyaya katıldı.

Amaç enerji tasarrufu değil, farkındalık

Dünya Saati etkinliği, doğrudan enerji tasarrufu sağlamaktan ziyade, küresel ölçekte farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve çevresel tehditler gibi kritik konulara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, milyonlarca insanı aynı anda harekete geçiriyor.

Dünya Saati nedir, nasıl ortaya çıktı?

World Wide Fund for Nature tarafından organize edilen Dünya Saati, ilk kez 2007 yılında Sydney kentinde başlatıldı. Kısa sürede küresel bir harekete dönüşen etkinlik, her yıl Mart ayının son cumartesi günü düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında bireyler, kurumlar ve hükümetler, yerel saatle 20.30 ile 21.30 arasında hayati olmayan ışıklarını kapatarak gezegen için ortak bir mesaj veriyor.