Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) istifa depremi yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsim vermeyen ve hedef aldığı kişinin partilerine sızmış ajan olduklarını öne süren Yönter, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Yönter'den dikkat çeken bir hamle daha geldi.

Görevinden istifa etti!

Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim." dedi.