Orta Doğu’da gerilim tırmanırken, Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi ve enerji altyapılarına yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Arakçi’nin açıklamaları, bölgede yeni bir gerilim dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.

“Kritik altyapılar hedef alındı”

İranlı Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in İran’ın en büyük çelik fabrikaları, bir elektrik santrali ve sivil nükleer tesisler dahil olmak üzere birçok stratejik noktayı hedef aldığını belirtti.

Söz konusu saldırıların Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği iddiasına da dikkat çekildi.

“Diplomasi söylemiyle çelişiyor”

Arakçi, saldırıların zamanlamasına da vurgu yaparak, ABD’nin diplomasiye fırsat tanıdığı yönündeki açıklamalarla bu operasyonların çeliştiğini ifade etti.

İran tarafı, saldırıların devam etmesinin bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı görüşünde.

“İran karşılık verecek” mesajı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, açıklamasında sert ifadeler kullanarak, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

“İran, işlenen bu suçların bedelini ağır bir şekilde ödetecek” diyen Arakçi, olası bir karşılık sinyali verdi.

Trump’tan saldırılara erteleme açıklaması

Öte yandan Donald Trump, İran’ın enerji tesislerine yönelik saldırılara ilişkin yeni bir değerlendirmede bulundu.

Trump, İran hükümetinin talebi doğrultusunda enerji altyapılarına yönelik saldırıları 10 gün süreyle ertelediğini ve operasyonların 6 Nisan itibarıyla yeniden başlayabileceğini açıkladı.

“Görüşmeler iyi gidiyor” vurgusu

Trump, İran ile yürütülen diplomatik temasların sürdüğünü belirterek, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. Daha önce de benzer şekilde kısa süreli erteleme kararları aldıklarını hatırlattı.

Bölgesel gerilim kritik eşikte

İran ile İsrail ve ABD arasında artan karşılıklı açıklamalar, Orta Doğu’da gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor.

Uzmanlar, diplomasi ve askeri hamlelerin aynı anda ilerlediği bu süreçte, bölgenin kritik bir dönemeçten geçtiğini belirtiyor.