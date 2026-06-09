Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından tarihinin en gerilimli günlerinden birini yaşıyor. Meclis’te bugün saat 13.30’da yapılması planlanan grup toplantısı, Kılıçdaroğlu ve Özel'in güç savaşına sahne olacak. Göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile kürsüyü bırakmayacağını ilan eden Özgür Özel aynı saatte konuşma yapacağını duyurdu.

Gelişmeler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alarm durumuna geçti. Şafak vaktinden itibaren Meclis kampüsü çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Dikmen Kapısı’nda arbede

Grup toplantısına saatler kala, Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer Meclis girişlerini doldurdu. TBMM Dikmen ve Çankaya kapıları önünde konuşlanan çevik kuvvet ekipleri etrafı abluka altına aldı. Kalabalığın artmasıyla birlikte sinirler gerildi.

Kapı önünde toplanan grupların bir kısmı Özgür Özel, diğer kısmı ise Kemal Kılıçdaroğlu lehine sloganlar atmaya başladı. Karşılıklı atışmalar kısa sürede fiziksel temasa, ardından da arbedeye dönüştü. Yaşanan bu tehlikeli tırmanışı, olay yerinde bulunan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafların arasına girerek güçlükle yatıştırdı. Sokak hareketli.

650 kişi kapasiteli grup salonuna izleyicilerin kabulü saat 11.00 itibarıyla başlarken, içeri giremeyen yüzlerce partilinin dışarıdaki bekleyişi sürüyor.

"Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz"

Krizin fitilini, mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık makamına dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı yapacağını ilan etmesi ateşledi. Bu hamleye tepki gecikmedi. Manisa programını acilen iptal ederek Ankara’ya dönen Özgür Özel, kürsüyü kimseye kaptırmaya niyetinin olmadığını sert sözlerle ifade etti.

Grup toplantısını bizzat kendisinin yöneteceğini vurgulayan Özel, Kılıçdaroğlu kanadını şu sözlerle hedef aldı:

"Benim Manisa’ya gideceğimi duyunca alelacele grup toplantısı kararı aldılar. Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü bile fırsat bildiler! Yarın o kürsüde ben olacağım ve Ferdi Zeyrek’i bizzat anacağım. Kürsüyü atanmış birine teslim edemeyiz. Tüm partililerimizi meclis grubumuza davet ediyorum."

Ankara'da nefesler tutuldu

Gözler şimdi saat 13.30’da Meclis grup salonunda olacak. İki liderin de aynı saatte salona gelme ihtimali, Meclis çatısı altında benzeri görülmemiş bir yönetim krizini tetikleyebilir. CHP içindeki hukuksal ve siyasi düğümün bu toplantıda nasıl çözüleceği, ya da daha da kördüğüme mi dönüşeceği merak konusu. Güvenlik güçleri grup salonu koridorlarında da önlemlerini sıkılaştırdı.