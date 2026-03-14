Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bahçeli, yayımladığı mesajda Ortaylı’nın Türk tarihine ve düşünce dünyasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, vefatından dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bahçeli: Türk milletinin yetiştirdiği müstesna bir ilim insanıydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı mesajda Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Türk milletinin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri olduğunu belirtti. Bahçeli, Ortaylı’nın hem akademik çalışmaları hem de toplumda tarih bilincinin oluşmasına sağladığı katkılarla iz bırakan bir isim olduğunu dile getirdi.

Bahçeli mesajında, Ortaylı’nın kalemi ve konuşmalarıyla tarih şuurunun gelişmesine büyük katkı sunduğunu ifade ederek, Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

“Türk tarihini geniş kitlelere anlatmayı başardı”

Bahçeli, Ortaylı’nın tarih alanındaki derin bilgi birikimini sade ve anlaşılır bir dille aktarabilen nadir isimlerden biri olduğuna dikkat çekti. Ortaylı’nın Türk tarihinin derinliklerine inen araştırmalarıyla akademik dünyada saygın bir konuma sahip olduğunu belirten Bahçeli, eserleri ve fikirleriyle geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

Mesajında Ortaylı’nın hem akademik çalışmaları hem de kamuoyuna yönelik anlatımlarıyla Türk tarihinin anlaşılmasına önemli katkı sağladığını vurguladı.

“Eserleriyle yaşamaya devam edecek”

Devlet Bahçeli, mesajında “Alimin ölümü âlemin ölümü” sözünü hatırlatarak, Ortaylı’nın fikirleri ve eserleriyle yaşamaya devam edeceğini belirtti. Bahçeli, Ortaylı’nın düşünceleri, öğütleri ve değerlendirmeleriyle toplumun hafızasında yer edinmiş önemli bir bilim insanı olduğunu ifade etti.

Türk akademik camiasına ve ailesine başsağlığı

Bahçeli, mesajının sonunda Prof. Dr. İlber Ortaylı için Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, akademik dünyaya ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

MHP lideri Bahçeli, Ortaylı’nın bıraktığı eserlerin ve fikirlerin Türk düşünce hayatında yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak, “Mekânı cennet, ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.