İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Birleşik Arap Emirlikleri’nde bazı stratejik limanların çevresinde yaşayan sivillere ve liman çalışanlarına yönelik dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, Abu Dabi ve Dubai’de bulunan bazı limanların yakınında yaşayanların, olası saldırı ihtimali nedeniyle bölgeden uzaklaşmaları istendi.

Abu Dabi ve Dubai’deki limanlar için kritik uyarı

DMO tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bulunan Khalifa Limanı, Dubai’deki Jebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı çevresinde yaşayan siviller ile liman çalışanlarının derhal bölgeden ayrılmaları gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu limanların bulunduğu bölgelerde ABD’ye ait askeri unsurların bulunduğu ve bu nedenle bu noktaların “potansiyel hedef” haline geldiği iddia edildi. İran tarafı, gelecek saatlerde bu bölgelerin hedef alınabileceğine dair uyarıda bulunarak sivil halkın güvenliği için tahliye çağrısı yaptı.

ABD-İsrail ile İran gerilimi tırmanıyor

İran ile ABD ve İsrail arasında bölgede devam eden çatışmaların ardından yapılan açıklama, Orta Doğu’daki gerilimin yeni bir aşamaya geçebileceği yönünde yorumlara neden oldu.

DMO’nun yayımladığı uyarı metnine, hedef alınabileceği belirtilen limanların konumlarını gösteren bir harita da eşlik etti. Haritada, özellikle Abu Dabi ve Dubai’deki limanların çevresine dikkat çekildi.

“ABD askeri varlığı nedeniyle meşru hedef”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, daha önce yaptığı açıklamada ABD’nin bölgede bulunan askeri varlığını hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Zülfikari, ABD güçlerinin İran’a yönelik saldırılarda BAE’de bulunan liman ve askeri noktaları kullandığını öne sürerek, bu noktaların İran tarafından hedef alınabileceğini belirtmişti.

İran’dan BAE’de yaşayan halka çağrı

İranlı yetkililer, açıklamalarında BAE’de yaşayan sivillere de doğrudan çağrıda bulundu. DMO, özellikle limanlar, iskeleler ve ABD askeri unsurlarının bulunduğu alanların çevresinde yaşayanların zarar görmemesi için bu bölgelerden uzaklaşmasını istedi.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, söz konusu uyarı Orta Doğu’da güvenlik endişelerini daha da artırdı. İran’ın yaptığı açıklamanın ardından gözler hem BAE yönetiminden hem de uluslararası aktörlerden gelecek açıklamalara çevrildi.