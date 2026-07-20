Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, kent genelindeki 30 ilçenin tamamında kongre sürecinin başarıyla bitirildiğini duyurdu.

Parti binasından yapılan yazılı açıklamada, sandık başına gidilen tüm ilçelerde katılımın yüksek olduğu ve Birlik ve beraberlik ortamının hakim olduğu belirtildi.

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda"

Sürecin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe kongrelerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin belirlediği "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" teması doğrultusunda tamamlandığını belirtti.

Saha çalışmalarında disiplin ve sorumluluk anlayışının ön planda tutulduğunu vurgulayan Şahin, yeni seçilen ilçe yönetimlerini tebrik etti.

"Görevi devreden ülküdaşlarımızla omuz omuza devam edeceğiz"

Kongrelerin sonrasında yeni döneme ilişkin mesajlar veren İl Başkanı Şahin, parti içi dayanışmanın süreceğine dikkat çekerek,

"Yeni görev alan arkadaşlarımı kutluyor, başarılar diliyorum. Görev sürelerini tamamlayan ülküdaşlarımızla da omuz omuza mücadele edeceğimizi tekraren vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

"İç cephemizin gücü, devlet ve millet gücü olarak kendini gösteriyor"

Siyasi gündeme ve İzmir’deki teşkilat yapısından da bahseden Veysel Şahin, partilerine yönelik ilginin giderek arttığını belirtti.

Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bilhassa kardeşlik ve milli birlik açısından değerlendirildiğinde çok önemli günler yaşıyoruz. İç cephemizin gücü, devlet ve millet gücü olarak kendini gösteriyor."