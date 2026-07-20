Son Mühür / Yağmur Daştan - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü vesilesiyle dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığının milli güvenliğin temel unsurlarından olduğuna işaret eden Şahin, “Ankara’nın güvenliği Kıbrıs’tan başlar” sözünü hatırlattı. 1974 yılında başarıyla gerçekleşen harekatın sadece Türklerin can güvenliğini sağlamadığını aynı zamanda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki menfaatleri için de oldukça önemli olduğunu belirten MHP İl Başkanı Şahin, “İsrail-Yunan ortaklığı adalarda sürüyor, etrafımız kuşatılmaya çalışılıyor. Bugün KKTC’nin önemi daha da anlaşılıyor” dedi.

“Milli menfaatin teminatlarından”

52 yıl önce Rumların yaptığı insanlık dışı baskı ve işkencelere karşı Türk milletinin Kıbrıs adasında yaşayan kardeşlerine sahip çıktığının altını çizen İl Başkanı Şahin, “O gün attığımız adımlar sonrası bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz bölge soydaşlarımızın güvenle yaşayacağı bir ada haline geldi. Uzun yıllardır “Ankara’nın güvenliği Kıbrıs’tan başlar” diyoruz. Bugün de Kıbrıs Adası Akdeniz’deki milli menfaatlerimizin en önemli unsurlarından. O tarihte attığımız adımların ne kadar önemli olduğu bugünlerde çok daha iyi anlaşılıyor. Kıbrıs’ta sağladığımız barış ve istikrar, sadece adadaki soydaşlarımızın varlığını güvence altına almamış; aynı zamanda ülkemizin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini koruyabilecek güçlü bir zemin oluşturmuştur. Bundan sonraki süreçte de Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

“Etrafımız kuşatılmaya çalışılıyor”

Son zamanlarda Yunanistan’ın özellikle Batı Trakya’daki Türk okullarını birer birer kapatmasının sorulması üzerine de İl Başkanı Şahin, “Sadece onlar da değil. Şu anda Kıbrıs Rum kesiminde İngiltere, Fransa, Amerika, İsrail var. 52 yıl önce ne mühim bir iş yaptığımız buradan da anlaşılıyor. İsrail-Yunan ortaklığı adalarda sürüyor, etrafımız kuşatılmaya çalışılıyor. Bugün KKTC’nin önemi daha da anlaşılıyor. Oradaki varlığımıza ne pahasına olsun sahip çıkmamız şart” diye konuştu.