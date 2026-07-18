Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir il teşkilatlarında kongre heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe kongreleri takvimi kapsamında çalışmalarını sürdüren MHP İzmir'de bir durak da Bayındır oldu. MHP Bayındır İlçe Başkanlığı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla 15. olağan ilçe kongresini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Partinin geleceğine yön verecek kongre, 18 Temmuz Cumartesi günü, bugün, 11:30'da Hangar Düğün Salonu'nda organize edilecek. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimizdir şiarıyla delegeleri ve partilileri tek çatı altında toplayacak olan kongreye katılımın yoğun olması bekleniyor. Kongrede, geçmiş dönem faaliyet raporlarının ibra edilmesinin ardından yeni yönetim kurulunun seçimi için sandık başına gidilecek.

MHP Bayındır İlçe Başkanlığı, kutlu savanın yarınlarını şekillendirecek bu büyük buluşmaya tüm ilçe halkını ve partilileri davet etti. İzmir'in diğer ilçeleriyle koordineleri şekilde devam eden kongre süreciyle MHP, İzmir genelindeki teşkilat yapısını tazeleyerek önümüzdeki dönemin yol haritasını çizmeyi ve kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İzmir'in Torbalı'da dün gerçekleştirdiği programla yeni üyelerini partiye katmıştı. İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törende farklı sivil toplum kuruluşları ve çeşitli illerden Torbalı'ya gelmiş vatandaşların da aralarında yer aldığı 350 kişiye MHP rozeti takılmıştı. Programa MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Torbalı İlçe Başkanı Veli Kaçar ve çok sayıda partili katılım gösterdi.