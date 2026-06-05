Son Mühür - Milliyetçi Hareket Partisi, daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta’daki il teşkilatlarını feshetmişti. 6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı’nın kapatılmasıyla başlayan süreçte feshedilen il teşkilatı sayısı 14’e yükseldi. Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa İl Teşkilatı ile birlikte 13 ilçe teşkilatının parti tüzüğü kapsamında feshedildiğini duyurdu. Yalçın ayrıca, İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu’nun atandığını açıkladı.

Semih Yalçın açıkladı

MHP Genel başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır."