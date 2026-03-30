Geçtiğimiz yıl metro camına buharla kalp çizen bir içerik üreticisine "nişanlıyım" diyerek yüzüğünü gösteren genç kızın o anları sosyal medyada viral olmuştu. Aradan geçen bir yılın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, internet dünyasında kelimenin tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. İkilinin yeniden bir araya gelmesi ve oldukça samimi pozlar vermesi, olayın kurgu olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Görüntülerin yayılmasının ardından gözler genç kızın nişanlısına ve aradaki o gizemli ilişkiye çevrildi.

METRODA NİŞANLIYIM DİYEN KIZIN OLAYI NEDİR?

Metro yolculuğu sırasında cama buharla kalp yapan genç içerik üreticisi, karşısındaki kadından yüzüğünü göstererek "nişanlıyım" cevabını almıştı. Bu kısa ama etkili an, milyonlarca kez izlenerek sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Ancak asıl sürpriz, olaydan tam bir yıl sonra yaşandı. Aynı içerik üreticisi, metrodaki o kadınla yeniden buluştu ve bu anları takipçileriyle paylaştı.

METRODA NİŞANLIYIM DİYEN KIZ O ÇOCUKLA SEVGİLİ Mİ?

İkilinin paylaştığı yeni videoda yan yana ve oldukça samimi bir şekilde kameraya poz vermeleri, aralarında romantik bir ilişki başlayıp başlamadığı sorusunu akıllara getirdi. Videoyu paylaşan kişinin "Metrodaki kıza büyük buluşma gerçekleşti, video geliyor" notunu düşmesi, aralarındaki iletişimin aşka dönüştüğü yönündeki iddiaları güçlendirdi.

METRODAKİ KIZIN NİŞANI BOZULDU MU?

Yeni görüntülerin yayılmasıyla birlikte en çok konuşulan konulardan biri de genç kızın nişanlılık durumu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, videodaki kadın aradan geçen süre zarfında nişanlısından ayrıldı. Bu gelişme, ikilinin yeniden bir araya gelmesinin önündeki engelin kalktığı şeklinde yorumlandı.

VİDEO KURGU MU, SOSYAL MEDYA NE DİYOR?

Yayınlanan videolar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar olayı "kısmetten öte köy koy" diyerek film gibi bir aşk hikayesi olarak nitelendirdi. Ancak sosyal medyada büyük bir kesim duruma tepki gösterdi. Görüntülerin tamamen etkileşim amaçlı hazırlanan bir kurgu olduğunu savunanların yanı sıra paylaşılan son videoya "eleman yuva yıktı" ve "kime güveneceğimizi şaşırdık" şeklinde sayısız yorum geldi.