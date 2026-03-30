Son Mühür-Kısmetse Olur yarışmasında sergilediği dobra tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayça Beğen, Instagram profilinde paylaştığı "Hakkınızı helal edin" ifadesiyle büyük bir korku yarattı.

Paylaşımın hemen ardından Beğen ile iletişimin kesilmesi üzerine yakınları vakit kaybetmeden harekete geçti.

Olay yerinde ilk müdahale yapıldı

Durumdan şüphelenen yakınlarının ihbarı üzerine ünlü ismin bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayça Beğen acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Sevenleri sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdırırken, gözler hastaneden gelecek resmi bilgilere çevrildi.

Bys Media Group’tan resmi açıklama geldi

Yaşanan üzücü gelişmenin ardından Ayça Beğen’in bağlı olduğu Bys Media Group tarafından bir basın açıklaması yayımlandı.

Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir.

Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."