İzmirlinin de uğrak noktası olan Kuşadası’nda belediyenin yetki ve sorumluluğunda olan plajlarda incelemelerde bulunan Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kurban Bayramı tatiliyle turizm sezonunu açmış olduk. Yaz dönemi boyunca kentimizde ve plajlarımızda misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

Kurban Bayramı’nda birçok turistik bölgemiz ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası da yoğunluktan nasibini aldı.Yerli turistler, bayram tatili boyunca Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatil yapmak için akın etti. Yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlayan kente kruvaziyer turizmi de destek oldu. Denize girip, serinlemek ve keyfili vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi yine Kuşadası Belediyesi’nin yetki ve sorumluluğundaki plajlar oldu. Kuşadası Belediyesi’nin titizliği sayesinde plajlar tatilcilere eksiksiz hizmet sundu.

"Bu yıl yine en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olacak"

Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kentimiz açısından bayram çok verimli geçti. Yaptığımız hazırlıklar sayesinde hiçbir sorun yaşamadık. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı. Bu durum esnafımız ve turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Türkiye’nin turizm başkenti olan ilçemiz, bu yıl yine en çok tercih edilen tatil merkezlerinden biri olacak. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak yerli ve yabancı turistlerin tatillerini sorunsuz geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Tüm plajlardan halkımız"

Başkan "Kış mevsiminde yaşadığımız su taşkınları nedeniyle plajlarımızda çok fazla atık birikmişti. Bu yüzden plajlarımızı sezona hazırlamak için çok çaba sarf ettik. Kadınlar Denizi, Kuştur ve Marina mevkiinde bulunan plajlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Tüm plajlardan halkımız, Başkan Ömer Günel’in yaşama geçirdiği uygulama kapsamında bu sezon da ücretsiz faydalanabilir.

Plajlarımıza hemşehrilerimizin para ödemeden kullanacağı hasır şemsiyelerimizi de yerleştirdik. Soyunma kabinlerimiz, duşlarımız ve tuvaletlerimizin hepsi hazır. Ayrıca Kadınlar Denizi ve Marina mevkindeki halk plajımızda da ücretsiz internet hizmetimiz var. Engelli rampalarımız da monte edildi. Sezona hazırız. Herkesi Kuşadası’na bekliyoruz" diye ekledi.