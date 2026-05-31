Olay, ilçeye bağlı Horzumkeserler Mahallesi’nin Delikyar mevkiinde meydana geldi. 45 yaşındaki Bülent Hızıloğlu, idaresindeki 64 ACC 862 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki uçuruma yuvarlanarak takla attı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alaşehir’den yola çıkan jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri, kısa süre içerisinde Delikyar'a ulaştı.

İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek bölgeyi güvenli hale getirirken, sağlık personeli de sürücü Bülent Hızıloğlu’na ulaştı. Gerçekleştirilen ilk tıbbi kontrollerde, 45 yaşındaki sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan bu kazanın sonrasında olay yerinde gerekli incelemeler yapıldı. Bülent Hızıloğlu’nun naaşı, savcılığın talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Kazanın yaşandığı yerde jandarma ekipleri titiz bir çalışma yürüterek, aracın yoldan çıkmasına sebep olan teknik bir arıza mı yoksa başka bir etkenin mi sebep olduğunu netleştirmek için soruşturma başlattı.

