Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve Kuzey Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları olası bir fırtına tehlikesine karşı uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede yarın sabahın erken saatlerinden itibaren şiddetli rüzgârların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamada, fırtınanın ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, bölge halkının ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Fırtınanın şiddeti ve başlangıç saati

Meteoroloji verilerine göre, beklenen kuvvetli rüzgârların yarın sabah saat 05.00 sularından itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Rüzgarın yönü kuzey ve kuzeydoğu olarak tahmin edilirken, hızı saatte 50 ila 75 kilometreye ulaşabilecek. Bu durum, denizcilik terminolojisinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak nitelendiriliyor. Rüzgarın bu şiddette esmesi, özellikle kıyı bölgelerinde ve açık denizlerde seyreden deniz araçları için risk oluşturabilir. Karada ise ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi gibi durumlar yaşanabilir.

Fırtınanın beklenen süresi ve bitiş tarihi

Yapılan erken uyarıda, fırtınanın etkisini ne kadar sürdüreceği bilgisi de paylaşıldı. Kuvvetli rüzgarların, bölgeyi Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkisi altında tutması bekleniyor. Cumartesi akşamından itibaren rüzgarın şiddetinin kademeli olarak azalacağı ve fırtınanın etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Bu süre zarfında, başta deniz ve kara ulaşımı olmak üzere, tüm vatandaşların hava koşullarına uygun davranması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle tavsiye edildi. Meteoroloji yetkilileri, özellikle denizde seyir yapacakların ve yaşlı, engelli vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.