Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’de 19 olimpik branşla ses getiren İzmir temsilcisi, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Göztepe Spor Kulübü’nün judo branşı faaliyetlerini sürdürüyor. Spor okulu ve lisanslı sporcularıyla dikkat çeken İzmirli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle ön planda oluyor. Göztepe’nin minik judocuları karne hediyesi olarak Gürsel Aksel Stadyumunu ve Göztepe müzesini gezdi. Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken antrenörler, veliler ve yöneticiler hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

“Sporcularımızla keyifli bir gün”

Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “Göztepe Judo olarak düzenlediğimiz stat ve müze gezisinde sporcularımız ve velilerimizle keyifli bir gün geçirdik. Organizasyonun ardından Göztepe Judo velilerimizin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sporcularımızın performansları ve gelişim süreçleri hakkında velilerimize detaylı bilgiler aktarılırken, kulübümüzün gelecek dönem hedefleri ve planlamaları da paylaşıldı.