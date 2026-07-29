Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin UKOME kararı doğrultusunda S plakalı servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiği ihaleye tepki ve protestolar sürüyor. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası'nın eski başkanı Erdem Mert öncülüğünde bir araya gelen bir grup servis şoförü, düzenlenen ihaleye karşı olduklarını belirterek eylem gerçekleştirdi.

SGK önünden Büyükşehir'e sloganlı yürüyüş

Grup, ilk olarak SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Burada ihaleye ilişkin tepkilerini dile getiren kalabalık, ardından sloganlar eşliğinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Egemenlik Hizmet Binası’na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş boyunca bazı servis şoförleri Servisçiler Odası’nın Eski Başkanı Erdem Mert’e yönelik destek sloganları attı. İhaleye tepki gösteren servisçiler mevcut oda başkanına ‘Hain Basri’ sloganları ile tepki gösterdi. Egemenlik Hizmet Binası önünde Oda’nın Eski Başkanı Erdem Mert basın açıklaması yaptı.

“S plakanın arttırılmasına karşı çıkıyoruz”

650 adet S plakası ihalesini doğru bulmadıklarını açıklayan Eski Oda Başkanı Erdem Mert, “En önemli hizmetlerden biridir. Bu özveriyi de esnafımız vermektedir. Bugün ne yazık ki emeğin geleceğini etkileyecek durumla karşı karşıyayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 650 adet S plakanın ihale edilmesi, M plakalı araçlarının S plakaya dönüştürülmesine ilişkin kararlar servisçi esnafında haklı bir endişe oluşturmuştur. İhtiyaç olmadığı halde S plakanın arttırılmasına karşı çıkıyoruz. Bugün birçok servisçi esnafının çalışacak işçi bulamadığı için kapısının önünde yatmaktadır. İş hacmi her geçen gün daralıyor. Servisçi esnafının üzerine 650 adet S plakalı servis ihale edilmesi esnafı çıkmaza sürükleyecektir. Buradan açıkça soruyoruz. İzmir’de servis ihtiyacını arttıracak yeni sanayi bölgeleri mi kuruldu? Yeni fabrikalar mı açıldı? Hangi gelişme yaşandı ki 650 adet servis ihale edilmesi gündeme geldi? Bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. S plaka ihalesini doğru bulmuyoruz” dedi.

Mevcut Oda yönetimi ne demişti?



İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası’nın Mevcut Başkanı Hasan Basri Bostancı, S plakaya yönelik ihale hakkında açıklama yaparak tüm S plakaların İzmir merkeze verilmeyeceğini duyurmuştu. Bostancı, İzmir’in Kuzey aksına yani Bayındır, Ödemiş, Tire ilçelerine bu yıl 150, Güney aksına, Aliağa, Menemen, Dikili ilçelerine 150, İzmir merkeze ise 200 tane servis verileceğini belirtmişti. 2027 yılında ise İzmir’de toplam 150 tane S plakalı servis verileceğini açıklamıştı.