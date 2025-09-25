Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Eylül 2025 tarihli toplantısında Çeşme ilçesi Sakarya Mahallesi 5547 ada 1 parsel ile Boyalık Mahallesi 210 ada 17 parsele ilişkin imar kararına imza attı. Söz konusu parsellerin mevcut “Turistik Tesis Alanı” kullanım kararı “Ticaret Turizm Alanı (TİCT)” olarak değiştirildi.

Rantında önünü açacak!

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ise açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Söz konusu plan değişikliği ile “Ticaret Turizm Alanı (TİCT)” kullanım kararı getirilmesi, kentsel nüfus getireceği gibi bölgede nüfus yoğunluğu artışına ve planlarda eğitim, sağlık, ibadet gibi öngörülen nüfusa karşılık planlanan donatı alanlarının yetersiz kalmasına sebep olacaktır. İzmir’in birçok ilçesinde imar planındaki kullanım kararına aykırı olarak konut üretimi amacıyla proje geliştirilmekte ve imar planlarında öngörülmeyen bir nüfus artışı getirilmektedir. Bahsedilen plan değişikliği de “Ticaret Turizm Alanı (TİCT)” kullanım kararı ve planlarda getirilecek yapılaşma koşullarının sağladığı avantajlarla aykırı uygulamaları teşvik edecek ve rant yaratılacaktır. Bu durum hem bölgedeki plan kararlarını bozucu nitelikte hem de imar planı değişiklikleri ile rant yaratılmasının önünü açmaktadır”