Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Etimesgut İlçe Başkanlığı görevine Melih Tıraş getirildi. Siyasi çalışmalarını yalnızca Ankara ile sınırlı tutmayan Tıraş, geçmişte CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve Sekreterliği görevlerini yürütmüştü. İzmir siyasetinde aktif rol oynayan ve kentte yakından tanınan Tıraş, bundan böyle çalışmalarını Etimesgut ilçe örgütünün başında sürdürecek.

Partide üstlendiği önceki görevler

Siyasi kariyerinde gençlik kollarından itibaren çeşitli sorumluluklar üstlenen Melih Tıraş, 28. Dönem Genel Seçimleri'nde CHP’den İzmir Milletvekili aday adayı oldu. Seçim sürecinin ardından partideki çalışmalarına devam eden Tıraş, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayıyla CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu’nun yardımcılığı görevine getirildi. Tıraş ayrıca 2020 yılında, dönemin Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile birlikte bir trafik kazası geçirerek gündeme gelmişti.

Melih Tıraş kimdir?

Ankara’da doğan Melih Tıraş, lisans eğitimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nde başladı ve eğitimi Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaparak Akdeniz çalışmaları ile Avrupa Birliği alanlarına yoğunlaştı. Akademik ilgisini demokratikleşme süreçleri, siyasi partiler ve Türk parlamento tarihi üzerine sürdüren Tıraş, parti içerisinde gençlik kolları yönetimi dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev aldı.