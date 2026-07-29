Süper Lig temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek amacıyla yürüttüğü transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Birçok pozisyon için farklı isimlerle temaslarını sürdüren İzmir ekibi, kaleci transferinde de mutlu sona ulaştı. Takımın as kalecisi Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleyi deneyimli ve güvenilir bir isimle doldurmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, aradığı ismi Yunanistan'da buldu. İzmir temsilcisi, PAOK forması giyen 27 yaşındaki Gürcü eldiven Luka Gugeshashvili ile prensip anlaşmasına vardı.

Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor

Yapılan görüşmeler sonucunda Göztepe'nin, Gürcü kaleciyi 900 bin euro kiralama bedeli karşılığında kadrosuna katacağı öğrenildi. Kulüpler arasında varılan anlaşma şartlarına göre sözleşmede herhangi bir zorunlu satın alma opsiyonunun yer almayacağı ifade edildi. Oyuncu tarafı ve kulüple yürütülen pürüzsüz görüşmelerin ardından son hukuki ve idari detayların netleştirilmesi bekleniyor. Pürüzlerin tamamen giderilmesiyle birlikte başarılı kalecinin sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atacağı ve transferin kısa süre içerisinde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.