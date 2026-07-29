Son Mühür - Karşıyaka Belediyesi toplum huzurunu ve kent düzenini korumak için hizmetlerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda belediye Gün Sazak Bulvarı ve Bahriye Üçok Bulvarı’nda denetim çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kamuya ait alanlara izinsiz yerleştirilen duba, flama ve çeşitli reklam materyalleri toplandı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere ve kaldırımlara motorlu araç park edenlere cezai işlem uygulandı. Kamu düzenini bozan ve yayaların kullanım hakkını engelleyen uygulamaların önlenmesi amacıyla yürütülen denetimlerin, ilçenin farklı bölgelerinde planlı şekilde devam edeceği belirtildi.

"Amacımız ceza kesmek değil"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Zabıta ekiplerimiz, kamu düzenini ve yaya güvenliğini korumak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyulmasını sağlayarak ortak yaşam kültürünü güçlendirmektir. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu konuda göstereceği duyarlılık, daha düzenli ve yaşanabilir bir Karşıyaka için büyük önem taşıyor. Kentimizi düzenli, güvenli ve herkes için erişilebilir bir yaşam alanı haline getirmek için denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz” dedi.