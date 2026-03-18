Osman Günden / Son Mühür - İzmir’de 18 Mart sabahından itibaren çok bulutlu hava etkili olurken, gün içerisinde bazı bölgelerde sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde 11,5 derece olarak ölçülen sıcaklık ve yüzde 75’e ulaşan nem oranı, kentte serin ve nemli bir hava oluşturuyor.

Konak merkezli verilere göre güneş 07.18’de doğacak, 19.21’de ise batacak. Meteoroloji tahminleri, gün içinde hava sıcaklığının 19 dereceye kadar çıkacağını gösteriyor.

18 Mart 2026 İzmir hava durumu

Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre hava seyiri şu şekilde:

09.00 – 15.00 saatleri arasında mevzi sağanak yağış geçişleri görülecek. Sıcaklık bu aralıkta 17-19 derece arasında seyredecek.

15.00 – 21.00 saatleri arasında yağışın yerini çok bulutlu bir hava alacak.

Gece saatlerinde (21.00 sonrası) ise sağanak yağış yeniden etkisini gösterecek.

Rüzgârın gün boyunca hafif ve zaman zaman orta kuvvette, ortalama 6-9 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Zaman zaman ise hızın 15-16 km/saat seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

18 Mart 2026 Ege bölgesi hava durumu

Havanın parçalı ve çok bulutlu olması, bölge genelinde ise yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Manisa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak bekleniyor. Sıcaklık 18°C civarında.

Aydın: Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerde kısa süreli yağış görülebilir. Sıcaklık 20°C dolaylarında.

Muğla: Çok bulutlu, özellikle sahil ilçelerinde yağış ihtimali yüksek. Sıcaklık 19°C civarında.

Denizli: Bulutlu, gün içinde yerel yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 17°C civarında.

Uşak: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 14°C dolaylarında.

Kütahya: Çok bulutlu, zaman zaman yağışlı. Sıcaklık 13°C civarında.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak görülebilir. Sıcaklık 12°C dolaylarında.