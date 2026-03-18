SON MÜHÜR/Cumhur Erek-Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha kanıtladı. İstihbarat ve TEM şube ekiplerinin aylar süren teknik takibi ve iğneyle kuyu kazar gibi yürüttüğü saha çalışmaları, iki kritik ismin sonunu getirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

ADALETTEN 10 YIL KAÇABİLDİ

Operasyonda, FETÖ/PDY üyeliği suçundan tam 10 yıldır her yerde aranan ihraç hakim H.A.’nın yakalandı. Uzun yıllardır sahte kimlikler veya hücre evleri yardımıyla gizlendiği değerlendirilen eski hakimin kaçış serüveni, Kırıkkale polisinin kelepçesiyle son buldu.

SADECE ÖRGÜT DEĞİL, YOLSUZLUK VE RÜŞVET DOSYASI DA VAR!

Gözaltına alınan ikinci isim olan ihraç emniyet amiri İ.A.’nın ise sadece terör örgütü bağlantısıyla sınırlı kalmadığı anlaşıldı. İ.A.’nın,'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet', 'Mal bildiriminde usulsüzlük' gibi ağır suçlamaların da bulunduğu öğrenildi.

KIRIKKALE’DEN IĞDIR’A KELEPÇELİ YOLCULUK

Kırıkkale’de sorguları tamamlanan firari şüpheliler, güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şahısların, Iğdır Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan her iki isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.