Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ekim Salı günü için yaptığı hava tahminlerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.
Sarı kodlu yağış uyarısı
Yağışların, Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.
21 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
AFYONKARAHİSAR – 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ – 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR – 20°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA – 20°C
Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
ADANA – 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA – 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY – 25°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA – 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR – 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS – 17°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE – 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP – 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK – 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA – 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN – 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT – 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.