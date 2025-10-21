Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Ekim Salı günü için yaptığı hava tahminlerine göre, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar görülecek.

Sarı kodlu yağış uyarısı

Yağışların, Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor.

21 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE – 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL – 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

AFYONKARAHİSAR – 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ – 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR – 20°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA – 20°C

Çok bulutlu, kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA – 27°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA – 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY – 25°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA – 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR – 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS – 17°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE – 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP – 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK – 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA – 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP – 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN – 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT – 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.