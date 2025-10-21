CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı açılışta, Başarır'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı eleştirmişti. Geçtiğimiz dakikalarda ise Bakan Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ali Mahir Başarır hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şu şekilde:



"Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır. Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez.

Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır."