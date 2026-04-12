Türkiye genelinde günlerdir hayatı olumsuz etkileyen kış şartları, yerini ani bir ısınmaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji verilerine göre, yolları kapatan kar yağışlarının ardından mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek bir sıcaklık periyodu başlıyor.

38 İL İÇİN SARI KODLU SON UYARI GELDİ

Çöl sıcakları bastırmadan önce bazı bölgelerde risk durumu devam ediyor. Bugün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz dışındaki tüm kesimlerde yağış geçişleri bekleniyor.

Özellikle Hatay, Erzurum, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli sağanak ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da kar yağışının şiddetini artırması öngörülüyor.

ÜRETİCİLERE ZİRAİ DON ALARMI

Ani ısınma öncesinde iç kesimlerdeki tarım alanları için riskli saatler yaşanacak. Bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzey hattında ciddi bir zirai don tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, çiftçileri ani sıcaklık değişimlerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

PAZARTESİ GÜNÜ DENGELER DEĞİŞECEK

Hafta sonunu kar ve dondurucu soğuklarla geçiren illerde pazartesi günü itibarıyla tablo tamamen tersine dönüyor. Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Erzurum ve Sivas gibi kentlerde hava hızla ısınacak. Güneyden giriş yapacak sıcak hava dalgası, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

TERMOMETRELER GÖLGEDE 27 DERECEYİ GÖRECEK

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları hızla tırmanışa geçiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, bazı illerde sıcaklıkların gölgede 27 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Ani bastıracak olan çöl sıcaklarının yeni bir tehlikeyi beraberinde getirmesinden endişe ediliyor. Hızlı ısınmaya bağlı olarak yüksek kesimlerde yaşanacak ani kar erimelerinin, sel ve su baskınlarına yol açma riskine karşı yetkililer teyakkuza geçti.