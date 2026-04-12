Binyamin Netanyahu, İsrail’in kontrolü altında bulunan Lübnan topraklarına giderek bölgede yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Netanyahu, operasyonların devam edeceğini vurgulayarak “Henüz tamamlanmamış işler var” dedi.

Sınır hattına ziyaret

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun konuşlu olduğu Lübnan sınır hattını ziyaret etti. Ziyaret sırasında sahadaki askeri yetkililerden bilgi alan Netanyahu, güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Güvenlik bölgesi tehditleri azaltıyor”

Netanyahu, oluşturulan güvenlik hattının Lübnan’dan gelebilecek tehditleri sınırladığını savundu. Özellikle tanksavar saldırıları ve roket tehditlerine karşı yürütülen operasyonların sürdüğünü belirtti.

“Bu güvenlik bölgesi sayesinde tehditleri geri püskürtüyoruz ancak yapılması gerekenler henüz bitmedi” ifadelerini kullandı.

Saldırılar 2 Mart’tan bu yana sürüyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik askeri faaliyetlerinin 2 Mart’tan bu yana devam ettiği belirtiliyor. Bölgede zaman zaman artan çatışmalar, sınır hattında gerilimi yüksek tutuyor.

Üst düzey isimler eşlik etti

Netanyahu’nun ziyaretine Israel Katz ve Eyal Zamir de eşlik etti. Heyetin, sahadaki operasyonlara ilişkin koordinasyonu değerlendirdiği bildirildi.

Bölgedeki gerilim devam ediyor

Uzmanlar, İsrail-Lübnan hattındaki gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Netanyahu’nun açıklamaları, operasyonların önümüzdeki süreçte de devam edeceğine işaret ediyor.