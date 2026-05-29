Karadeniz’de sivil gemileri hedef alan savaş tehdidi, dün gece en sıcak ve tehlikeli yüzünü gösterdi. Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan Türkiye’ye doğru hareket eden Türk sahipli bir kuru yük gemisi, dün gece insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Gece karanlığında patlama sesleri yükseldi. Dışişleri Bakanlığı, Vanuatu bayraklı gemiyi hedef alan hain saldırıda iki Türk mürettebatın hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Odessa Başkonsolosluğu teyakkuzda

Saldırının hemen ardından Türk diplomasisi hızla harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamada, açık denizdeki dehşeti yaşayan vatandaşlarımızın durumlarının Odessa Başkonsolosluğunca saniye saniye yakından takip edildiği belirtildi. Yaralı denizcilerin sağlık durumlarının iyi olması tek teselli kaynağı oldu.

Saldırıya uğrayan geminin taşıdığı yükün türü ve hasarın boyutuna dair incelemeler sürerken, olay Karadeniz’deki seyrüsefer emniyetini yeniden tartışmaya açtı. Ankara bu provokasyona karşı oldukça öfkeli.

"Kontrolsüz tırmanmadan kaçının"

Dışişleri Bakanlığı, patlamanın ardından bölgedeki tüm aktörlere çok sert ve net bir dille uyarı mesajı gönderdi. Karadeniz’de son dönemde tırmanan savaş atmosferinin tüm bölgeyi ateşe atabileceğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, krizin Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerine karşı daha önce yapılan uyarıları hatırlattı. Savaşın kontrolsüz bir şekilde büyümesini tetikleyecek adımlardan derhal vazgeçilmesi gerekiyor.

Bakanlık, Karadeniz’in ticari gemiler için güvenli bir liman olarak kalması gerektiğinin altını çizdi. Ankara, savaşın ancak müzakere masasında sonlanabileceğini belirterek şu hayati çağrıyı tüm dünyaya yinedi:

"Karadeniz’de sivil gemilerin seyrüsefer emniyetinin muhafazası ve savaşın müzakereler yoluyla sonlandırılması yönündeki çağrılarımız geçerliliğini korumaktadır. Tırmanmanın önlenmesi ve barış sürecinin hızlandırılmasını teminen, bölgesel aidiyet temelli ve sonuç odaklı önlemler geliştirmeye hazır olduğumuzu ilgili taraflara hatırlatıyoruz."