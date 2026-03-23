Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Meslek Fabrikası binası için verilen tahliye süresinin dolmasıyla birlikte, CHP örgütü, belediye yöneticileri ve vatandaşlar bina önünde bir araya geldi. Tahliye kararına tepki gösteren kalabalık, binanın boşaltılmasına karşı çıkarak kapı önünde nöbet başlattı. Sabah saatlerinde açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, nöbetin ardından bir kez daha basın mensuplarına açıklamada bulunarak tahliye kararına karşı duruşlarını yineledi.

Öte yandan nöbete ve açıklamalara CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP’li İzmir Milletvekilleri’nin katılmaması gözlerden kaçmadı.

"Bir milletvekili açıklama yapmış, öyle bir şey yok”

Tugay’ın açıklaması şu şekilde;

“Bir süredir içinde bulunduğumuz meslek fabrikası içerisindeyiz. Yürütmeyi durdurmayı kararı verilmesine rağmen sonra hızlıca kaldırıldı. Bayramdan hemen önce buradaki çalışan arkadaşlarımıza tebligatta bulunuldu. 23’üne kadar, bugün itibariyle binanın boşaltılması istendi. Bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Yüzde 100 haklı olduğumuza inandığımız davanın içerisindeyiz. Meslek fabrikası ve diğer 2 binamız her yönü ile İzBB’nin mülkiyeti olan, hiçbir şekilde başka bir kurumun, kişinin mülkiyet hakkı olmayan binalarımız. Bu binalar halka hizmet ettiğimiz binalar. Meslek fabrikası on binlerce insanın burada kurs alarak iş sahibi olduğu yapı, binalar. Buralarda hizmetler devam ederken, başka hiçbir tasarrufta bulunulmuyorken bir milletvekili açıklama yapmış. ‘burayı satacaklardı, vereceklerdi’ diye. Böyle bir şey yok. Sadece hizmet edelim diye kullandığımız binalar. Ama zorla elimizden alınmaya çalışılıyor.”

“Fiziken karşı olduğumuzu göstermek zorunda kaldık”

“Beni ve meclis üyelerimizi 5 yıllığına İzmir’in her türlü hak, hukuka sahip çıkalım, hizmet edelim diye seçtiler. Öyle bir hakkımız varken bugün bu binaları alın diyemem. Uyarılarımıza rağmen geri adım atılmadığından dolayı burada fiziken buna karşı olduğumuzu göstermek zorunda kaldık. Her şeyden önce İzBB ve diğer belediyeler hiçbir hizmetini durdurmuş değil. Ama ben İzBB’nin en üst düzeyinde yönetici olarak İzmir halkını temsilen burada bu yanlışı dur demek zorunda hissediyorum kendimi. Hiç kimseyi özel olarak çağırmadım. Herkes kendi duyarlılığıyla burada bulunmak istediler. Hepsine teşekkür ediyorum. İzmir’in geleneğidir bu. Biz hiçbir zaman yanlışın tarafı olmadık, yanlışa boyun eğip de arkamızı dönüp gitmedik. Bu konu önemli ve hassas.”

“Bir telaş içindeler”

“Bu bina un fabrikası olarak yapılmış. Dönemin imzaları ile kamulaştırılmış bir bina. 1940 yılından beri belediyenin mülkü olan bir bina. Bir süre devlet güvenlik mahkemesi olarak kullandı. Saha sonra çıktılar. Arkasından 2007 yılında vakıflara şerhinin kaldırılması için İzBB o dönem ödemeyi yapmış. Daha sonra bu binanın restorasyonun gerçekleştirilmiş ve o süreden sonra Meslek Fabrikası olarak kullanılmış. Bu binayı acele vermemiz ve hizmetten vazgeçmemiz mümkün değil. Burayı boşaltın isteği bir telaş olarak görüyoruz. İzmir’e zarar vermeyi insanlar olarak görüyoruz. Basına açıklama yapanları görüyoruz anlıyoruz ki bu işin arkasında siyasi irade var. Bir telaş içindeler. Zorla almaya çalışıyorlar. Ne için kullanacaklarını bilmiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir ve çevrede kiraya vermeye çalıştığı yüzlerce binası var. Bu binaları kiraya vermek yerine kullanabilirler. Yaptıkları haksızlığa gerekçelere kılıf uydurduklarını görüyoruz. İzmir’in hakkını savunmasını beklediğimiz insanlar başka bir kuruma vermeye çalışıyorlarsa demek ki siz İzmir’in vekili değilsiniz, vakıfların vekilisiniz. Bu bina boş olsaydı, daha önceki işlemlerle başka bir şey konuşuyor olabilirdik. Kendi teşmil ettiğiniz insanlara ihanet ediyorsunuz. Vazgeçin. Hukuk kuralları içinde bu binanın mülkiyetinin yüzde 100 İzBB’in olacağına inanıyoruz. Süreç devam ediyor. Süreç devam ederken acele olarak buraya tebligat göndermek akıl alır bir şey değil. Pek çok noktada bu dayatmalara mecburen boyun eğiyorlar. İzmir’in seçtiği belediye başkanı olarak bu duruma sesiz kalamayız. O yüzden burada fiziksel olarak bulunma zorunluluğu hissettik. Burayı zorla boşaltmaya, tahliye etmeye kalktıklarında biz fiziksel olarak burada olacağız. Açık olarak o kişilere mesaj iletmek istiyorum. Müsaade edin süreç tamamlansın. Hukuk çerçevesinde konuşmaya hazırız. Ama bu yanlışı yapmayın. Biz bunu hak etmiyoruz. Hizmetimize bütün binalarda devam ettireceğiz. İnsanların akıllarını karıştıracak söylemler yapmayınız.”