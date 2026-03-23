İzmir temsilcisi Göztepe Kadın Sutopu Takımı, European Aquatics Challenger Cup’ta elde ettiği başarıyla kente büyük bir gurur yaşattı. Malta’da düzenlenen Dörtlü Final’de yarı finalde C.F. Portuense’yi 25-3 mağlup eden sarı-kırmızılılar, finalde Hırvat ekibi VK Jadran Split’i 16-7 yenerek üst üste üçüncü Avrupa kupasını kazandı.

İzmir’e tarihi bir başarı

İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 2024 ve 2025 yıllarında Challenger Cup’ı kazanan kadın sutopu ekibi, bu sezon olimpik branşlara büyük yatırımlar yapan Göztepe bünyesine geçtikten sonra da Avrupa’daki başarısını sürdürdü. Takım, kulüp tarihinin Avrupa’daki ilk kupasını elde ederken, İzmir’e de art arda üçüncü zaferi getirdi. Maç sonrası oyuncular, Malta Cottonera Indoor Havuzu’nda Türk bayrağını açarak sevinçlerini paylaştı.

Malta’daki zorlu yolculuk

Göztepe, Avrupa sezonuna Conference Cup’ta başlamıştı. Kasım ayında Malta’daki eleme maçlarında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan takım, yoluna Challenger Cup’ta devam etti. İzmir’de 5-8 Mart tarihlerinde düzenlenen eleme müsabakalarında 5’te 5 yaparak namağlup şekilde son dört takım arasına kalan Göz-Göz, Malta’daki finallerde kupayı müzesine taşıdı.

Kaptan Kuş: “Sözümüzü tuttuğumuz için gururluyum”

Şampiyonluğun ardından konuşan takım kaptanı Kübra Kuş, “İzmir’de taraftarımıza söz verdiğimiz gibi kupayı kente getiriyoruz. Benim üçüncü Challenger kupam, ancak Göztepe tarihinde takım sporlarında elde edilen ilk Avrupa şampiyonluğu olması bu zaferi çok daha anlamlı kılıyor. Takımım adına çok gururluyum” ifadelerini kullandı.

Pateros: “Hedefimizi başardık”

Sarı-kırmızılıların Yunan antrenörü Evangelos Pateros, şampiyonluk sonrası, “Koyduğumuz hedefi başardık ve Challenger Cup’ı kazandık. Göztepe’mize verdikleri destek için teşekkür ederiz. Burada bulunan tüm taraftarlarımızı kutluyorum; inanıyorum ki kulübümüzü temsil etme konusunda her geçen gün daha iyi olacağız” dedi.

Deniz Durmaz: “Takım Sporlarında İlk Avrupa kupası”

Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, takım sporlarında kazandıkları ilk Avrupa kupasının kulüp ve şehir için önemli olduğunu belirtti. Durmaz, “Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da namağlup ilerleyen takımımız, bizlere unutulmaz bir sevinç yaşattı. Kulübümüzün müzesine değerli bir kupa daha eklemenin gururunu taşıyoruz. Hedefimiz, ligde şampiyonluğu kazanmak ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro kurarak Göztepe’nin ve İzmir’in adını gururla duyurmaya devam etmektir. Destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.