İzmir’de polis ekipleri tarafından önemli bir operasyona imza atıldı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalandığı öğrenildi.

Uzun süredir arandığı belirtilen şüphelinin, farklı yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş ceza kararı bulunduğu ifade edildi.

GBT ve UYAP sorgusunda tespit edildi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda A.Ö. isimli şahsın kimlik bilgileri üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, “kişinin kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla bağlantılı olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık” suçundan arandığı ifade edildi.

42 yılın üzerinde kesinleşmiş ceza!

Polis ekiplerinin yakaladığı firari hükümlünün hakkında toplam 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

