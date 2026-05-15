İzmir’de polis ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, portatif elektrikli ısıtıcıların içine gizlenmiş binlerce paket kaçak sigara tespit edildi. Operasyon kapsamında yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen kaçak ürünlere ekipler tarafından el konulurken, 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hafif ticari araç ekipler tarafından durduruldu!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştiren Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir hafif ticari aracı takip etmeye başladı.

Polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde durdurulan araçta detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemeler sonucunda portatif elektrikli ısıtıcıların gövdelerine özel bölmeler oluşturulduğu tespit edildi.

Kaçak sigaraları ısıtıcıların içine koymuşlar!

Araçta yapılan aramalar sonucunda, elektrikli ısıtıcıların içerisine zulalanmış halde toplam 7 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu ifade edildi.

Ayrıca, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi.