Van’da doğuştan bağırsak rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören 3,5 aylık bebek, ileri tetkik ve tedavisinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla ambulans uçakla İzmir’e sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda yapılan nakil operasyonuyla minik bebek, özel donanımlı ambulans uçakla güvenli şekilde İzmir’e getirildi.
Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla getirildi!
Van’daki hastanede tedavisi devam eden bebeğin durumunun değerlendirilmesi sonrasında, daha kapsamlı tedavi imkânı sunulabilmesi için İzmir’e sevki kararlaştırıldı.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçak Van’a gitti. Sağlık ekiplerinin gözetimi altında uçağa alınan bebek, İzmir’e sevk edildi.
112 ekipleri havalimanında hazır bir şekilde bekledi!
Minik bebek, Gaziemir'de bulunan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından karşılandı.
Havalimanında hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen bebek, hızlı şekilde İzmir Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Tedavisi özel serviste devam ediyor!
Bebeğin, Bayraklı'da bulunan İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan çocuk intestinal yetmezlik servisinde tedavi altına alındığı ifade edildi.