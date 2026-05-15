İzmir’in Foça ilçesinde bulunan Foça Jandarma Atış Okul Komutanlığı’nda gerçekleştirilen “Bölgesel Piyade Tüfeği ve Tabanca Atış Yarışması” final etabıyla sonuçlanmış oldu. Türkiye’nin farklı illerinden etkinliğe katılım sağlayan jandarma personelinin mücadele ettiği organizasyonda, kıyasıya bir rekabet ortaya çıktı.

"Toplam 20 personel final etabına katıldı!"

Jandarma komando ve iç güvenlik birliklerinde görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen yarışma, tabanca ve piyade tüfeği olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki 8 farklı bölgesel atış merkezinde yapılan elemeleri başarıyla tamamlayan 80 personel yarı final aşamasında kozlarını paylaştı. Yarı finalin tamamlanmasıyla beraber 10 tabanca ve 10 piyade tüfeği finalistinden oluşan toplam 20 personel final etabına katıldı.