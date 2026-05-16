Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 16.05.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bornova Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan taşınmaz satışı dikkat çekti. 25 adet taşınmazını satışa çıkaran Bornova Belediyesi'nin belirlemiş olduğu toplam muhammen bedel ise 663 milyon 864 bin 700 TL olarak göze çarptı.

Taşınmazlar 10 farklı mahallede yer alıyor!

Bornova Belediyesi tarafından satışa konulan 25 taşınmazdan 4 tanesi Altındağ, 1 tanesi Egemenlik, 5 tanesi Ergene, 1 tanesi Erzene, 1 tanesi Çamdibi, 5 tanesi Gürpınar, 3 tanesi Pınarbaşı-Gürpınar, 1 tanesi Işıklar, 3 tanesi Kemalpaşa ve 1 tanesi de Naldöken Mahallesi'nde yer alıyor. Satışa çıkarılan taşınmazlardan en pahalısı; 139 milyon 310 bin 500 TL'lik muhammen bedeliyle Pınarbaşı-Gürpınar Mahallesi'nde 13098 ada 4 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz olarak dikkat çekiyor. En düşük muhammen bedele sahip taşınmaz ise 1 milyon 505 bin TL'lik muhammen bedeliyle Ergene Mahallesi 3555 ada 23 parselde yer alan arsa niteliğindeki taşınmaz olarak ön plana çıkıyor.

İhaleler ne zaman?

25 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihaleler, 09.06.2026 Salı günü 09.00-13.00 saatleri arasında Bornova

Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi

Meclis Salonu) nde gerçekleştirilecek.