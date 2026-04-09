Son Mühür/ Emine Kulak- Tapunun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından polis eşliğinde tahliye edilen Meslek Fabrikası önünde başlatılan nöbet, dördüncü gününde de devam ediyor. Cemil Tugay’ın öncülük ettiği nöbet, kentte büyüyen tartışmaların ve tepkilerin odağı haline geldi.

Neler yaşandı?

İzmir gündeminde geniş yankı uyandıran süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında bulunan dört yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesiyle başladı. Bu yapılar arasında yer alan ve Bakırçay Üniversitesi’ne tahsis edilmesi planlanan Meslek Fabrikası için verilen tahliye süresine karşı başlatılan nöbetin ardından süreç iki hafta ertelenmişti.

Tahliye süresinin dolmasıyla birlikte 6 Nisan sabahı Meslek Fabrikası’na polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri alınırken bina çevresine barikat kuruldu. Müdahalenin ardından içeride tespit çalışmalarına başlanırken, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri işlemlerin hukuka aykırı olduğunu savunarak sürecin durdurulmasını talep etti.

Atatürk imzalı pankart indirildi

Tahliye işlemleri sırasında sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve CHP üyeleri bina önünde toplanarak tepki gösterdi. Gün içinde yaşanan gerginliklerde barikatı aşmaya çalışan gruplara polis biber gazıyla müdahale etti. Öte yandan, binanın 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk imzalı kararnameyle belediye mülkiyetine geçtiğini gösteren pankartın indirilmesi tepkileri daha da artırdı.

Tugay nöbete başladı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen “Tek Sağlık Zirvesi” için yurt dışında bulunan Başkan Tugay, gelişmeler üzerine programını yarıda keserek İzmir’e döndü. Binada inceleme yapmak isteyen Tugay’a polis izin vermezken, Tugay Meslek Fabrikası yeniden belediyeye geçene kadar bina önünde nöbet tutacağını açıkladı.

Süreç devam ederken, farklı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları da eylemlere destek vermeye başladı.