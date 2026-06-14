İzmir’in kuzey kesiminde, özellikle yaz aylarında nüfusun hızla büyüdüğü Dikili’de sağlık hizmetlerine dair iki önemli gelişme yaşandı.

Bölge halkının uzun süredir istediği sağlık yatırımları hayata geçti. Hem merkezin hem de yazlık bölgelere nefes aldıracak olan bu adımlar, vatandaşların hastaneye gitme sürecini önemli oranda kolaylaştıracak.

Çandarlı’da sağlık hizmeti ayağa geldi

Yaz döneminde nüfus artması yaşayan Çandarlı için en büyük eksiklerden biri olan semt polikliniği, 15 Haziran’da kapılarını açtı.

Artık bölgede yaşayanlar ya da tatil için gelenler, basit sağlık kontrolleri veya acil durumlarda merkeze gitmek zorunda kalmayacak.

Poliklinik yalnızca muayene ile sınırlı değil; çatısı altında kurulan laboratuvar ve röntgen birimi sayesinde tetkik işlemleri de yerinde yapılabilecek.

Aile hekimliği uzmanlarının görev yapacağı bu merkez, özellikle tatilcilerin sağlık hizmetine ulaşımındaki sorununu büyük ölçüde çözmüş durumda.

Yoğun Bakım Ünitesi hizmet vermeye başladı

Dikili Devlet Hastanesi’nin hizmet kapasitesi, yeni açılan 5 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile bir adım öteye taşındı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanan bu ünite, artık hizmet vermeye başladı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğun olduğu Dikili’de, durumu kritik olan hastaların çevre ilçelere sevk edilmesi, hasta yakınları için önemli bir sorundu. Bu yeni ünite sayesinde, hastalar artık ilçe dışına gitmeden yerinde tedavi edilebilecek.

"Yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum"

Yeni yatırımların ilçe halkı üzerindeki etkisine dikkat çeken Dikili Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Şimşek, "Çandarlı Semt Polikliniğimizin hizmete açılması ve 5 yataklı yoğun bakım ünitemizin hasta kabulüne başlaması ilçemiz adına önemli kazanımlardır.

Amacımız vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha hızlı, kaliteli ve yerinde ulaşmasını sağlamaktır. Bu yatırımların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. ifadelerini kullandı.