Son Mühür/ Beste Temel- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın seçim sürecinde ve sonrasında vurguladığı sosyal projelerden biri olan "Emekli Kafe" için geri sayım resmen başladı. 16 Mart tarihinde Kasaplar Meydanı’nda gerçekleştirilen Kadir Gecesi iftar buluşmasında vatandaşlara müjdesi verilen bu anlamlı proje, somut bir yatırıma dönüşerek açılış aşamasına geldi. Sosyal belediyecilik vizyonuyla şekillenen çalışma, yerel yönetimin toplumun her kesimine dokunma ve yaşam kalitesini artırma hedefinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kısa süre içinde hizmete girmesi beklenen merkez, şimdiden ilçe sakinleri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Kasaplar Meydanı’nda yeni bir soluk: Sosyal ve ekonomik buluşma noktası

İlçenin merkezi lokasyonlarından biri olan Kasaplar Meydanı’nda konumlandırılan Emekli Kafe, sadece bir dinlenme alanı değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir etkileşim merkezi olarak tasarlandı. Modern mimarisi ve kullanıcı dostu iç tasarımıyla ön plana çıkan tesis, başta emekli vatandaşlar olmak üzere toplumun tüm katmanlarına hitap edecek bir yapıya sahip. Özellikle artan maliyetler karşısında sosyal hayattan kopmak istemeyen vatandaşlar için "uygun fiyatlı hizmet" modelini benimseyen kafe; sembolik rakamlarla sunulacak çay ve kahve çeşitleriyle, Çiğlililere bütçe dostu bir sosyalleşme imkânı tanıyacak.

Mahalle kültürü ve toplumsal dayanışma yeniden canlanıyor

Çiğli Belediyesi’nin titizlikle yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayata geçecek olan bu proje, modern yaşamın getirdiği izolasyona karşı mahalle kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Emekli Kafe, vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşarak bir araya gelebileceği, sohbet edebileceği ve toplumsal dayanışmayı pekiştirebileceği bir "kent terası" işlevi görecek. Sabit gelirli vatandaşların sosyal yaşam standartlarını korumayı hedefleyen bu girişim, aynı zamanda kuşaklar arası iletişimin de merkezi olma potansiyelini taşıyor. Belediye yetkilileri, tesisin teknik hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve açılış için gün sayıldığını belirtiyor.

Başkan Onur Emrah Yıldız: "Sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Projenin her aşamasını yakından takip eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, halka verilen sözlerin tutulmasının yönetim anlayışlarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldız, "16 Mart’taki iftar soframızda hemşehrilerimize verdiğimiz sözü kısa sürede yerine getirmekten büyük onur duyuyoruz. Temel gayemiz, emeklilerimizin kendilerini dışlanmış hissetmeyeceği, huzurla vakit geçirebileceği ve değerli hissedeceği bir alan yaratmaktı. Burası samimiyetin ve komşuluk hukukunun başrol oynadığı bir merkez olacak. Kapılarımız herkese açık; çok yakında hep birlikte ilk çaylarımızı yudumlayarak bu sıcak ortamın tadını çıkaracağız. Çiğli’de sosyal refahı artıran projelerimize ara vermeden devam edeceğiz" sözleriyle vizyonunu ortaya koydu.